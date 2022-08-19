Москва, , 14:12 — REGNUM Приложение российского онлайн-кинотеатра Okko исчезло из маркетплейса App Store. Об этом 19 августа сообщило издание Lenta.ru со ссылкой на представителей онлайн-сервиса.

App Store ParampreetChanana

В настоящий момент представители компании устанавливают причину исчезновения приложения. Отмечается, что каких-либо предупреждений и пояснений от Apple онлайн-кинотеатр не получал. В то же время в Okko заверяют, что ранее установленные на iOS приложения работают в стандартном режиме.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, из российского онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» исчез ряд зарубежных фильмов и сериалов. В число «пропавших» вошли фильмы «Интерстеллар», «Властелин колец», «Маска», «1+1» и сериалы «Друзья» и «Клон».

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