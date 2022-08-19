Бразилиа, , 14:09 — REGNUM Телефон из рук блогера, назвавшего его во время видеосъёмки трусом и бездельником, попытался отобрать президент Бразилии Жаир Болсонару. Видеозапись этого 19 августа опубликовал бразильский новостной портал G1.

Жаир Болсонару Fabio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как бразильский лидер делает попытку отобрать у снимающего блогера его телефон, после чего двое охранников Болсонару отводят главу государства в сторону, а несколько других представителей охраны ловят пытающегося сбежать блогера.

При этом бразильский лидер просит не снимать этот инцидент, так как человек имеет право на протест, хотя и ведёт себя невежливо.

Затем, по данным канала ABC News, Болсонару поговорил с блогером в течение пяти минут, после чего уехал.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа федеральная полиция Бразилии обвинила президента страны Жаира Болсонару в том, что он призывал не пользоваться масками во время пандемии COVID-19 и заявлял, что при вакцинации от вируса люди рискуют заразиться СПИДом