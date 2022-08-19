Москва, 19 августа 2022, 14:15 — REGNUM Наращивание сил и средств для борьбы с лесными пожарами продолжается в Рязанской области. Об этом 19 августа заявили в Рослесхозе.
По данным ведомства, прироста огневых площадей не наблюдается, угрозы населённым пунктам нет. При этом, несмотря на сложные погодные условия и рельеф местности, возгорание локализовано с двух сторон.
Как сообщало ИА REGNUM, за ситуацией с природными пожарами в регионе следят и спутники Роскосмоса.
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