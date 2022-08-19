Москва, , 14:15 — REGNUM Наращивание сил и средств для борьбы с лесными пожарами продолжается в Рязанской области. Об этом 19 августа заявили в Рослесхозе.

Лесной пожар Donland.ru

По данным ведомства, прироста огневых площадей не наблюдается, угрозы населённым пунктам нет. При этом, несмотря на сложные погодные условия и рельеф местности, возгорание локализовано с двух сторон.

«На всей территории центральной России в эти дни установилась сухая погода с высокой температурой — присутствует большой риск пожаров. Глава Рослесхоза Иван Советников ещё раз призвал граждан безукоризненно соблюдать правила пожарной безопасности», — отметили в пресс-службе ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, за ситуацией с природными пожарами в регионе следят и спутники Роскосмоса.

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