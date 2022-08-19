Тбилиси, 19 августа, 2022, 14:08 — ИА Регнум. «Мост дружбы», построенный на грузино-армянской границе, стал уникальным объектом для региона. Об этом 19 августа заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на официальной церемонии открытия моста.

ЕРА:JULIEN WARNAND Ираклий Гарибашвили

Он подчеркнул, что совместное строительство объекта свидетельствует о хороших отношениях между Грузией и Арменией.

«Наши отношения являются не только примером братства и дружбы, но и важной предпосылкой процветания, стабильности, безопасности и развития всего региона. Мост дружбы, который мы построили вместе, символизирует успех нашего сотрудничества и дружбы», — сказал Гарибашвили.

Премьер-министр отметил, что новый мост позволит вдвое увеличить поток автотранспорта между странами, а также повысит безопасность движения. Гарибашвили заявил, что мост будет играть стратегическую роль для международной магистрали Восток — Запад.

Напомним, длина «Моста дружбы» составляет 160 метров. В отличие от старого двухполюсного моста, у нового четыре полосы для движения. На его открытие также прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян.