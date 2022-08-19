* талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, , 14:05 — REGNUM В афганской провинции Панджшер пятеро детей были подвергнуты пыткам талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в долине Абдуллахейль уезда Дара. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Согласно источникам, эти дети подверглись избиению и истязанию, когда перегоняли свой скот на пастбище. Источники утверждают, что у одного из детей сломана челюсть. По их словам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) около трёх часов продержали этих детей в своей тюрьме.

Радикалы пока не дали комментариев.

Следует отметить, что на этой неделе талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по обвинению в сотрудничестве с Фронтом национального сопротивления Афганистана арестовали, подвергли пыткам и заключили в тюрьму около 100 жителей Панджшера, чтобы оказать давление на фронт.

Судя по опубликованным отчётам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) принудительно выселили семьи ряда арестованных.