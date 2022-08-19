Москва, 19 августа, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов направил официальное письмо, в котором просит министра культуры Ольгу Любимову разработать специальную программу интеграции ЛНР и ДНР в российскую культурную среду, передает корреспондент ИА REGNUM 19 августа.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«В своём обращении предложил министерству разработать специальную программу интеграции в российскую культурную среду ДНР, ЛНР и освобождённых территорий, а также оказать поддержку культурным инициативам граждан», — сказал депутат.

По словам Миронова, организаторам проектов необходимо предоставить гранты и федеральные субсидии для популяризации русского языка и литературы как основы российской идентичности.

«По нашему мнению, российские авторы и исполнители, поднимающие в своем творчестве тему патриотизма, героизма, любви к России при проведении специальной военной операции, должны также получить помощь министерства», — отметил парламентарий.

Также Миронов обратил внимание на то, что в России проводятся различные мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, сохранение национальных культурных традиций, промыслов и ремесел. Он считает, что то же самое нужно делать и на освобождённых территориях.