Кемерово, , 14:05 — REGNUM В Юргинском муниципальном округе Кемеровской области прошёл митинг-концерт в поддержку спецоперации России. С флагами и транспарантами с буквой «Z» на площадь перед Проскоковским центральным Домом культуры пришли ветераны, молодёжь, представители власти и предприниматели, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Митинг в Кузбассе Правительство Кемеровской области

Отмечается, что на мероприятии выступили творческие коллектив, для детей были организованы мастер-классы, работала полевая кухня. Завершилось всё дневным салютом.

Напомним, что в Кемеровской области организован сбор средств на восстановление инфраструктуры Горловки. На сегодняшний день кузбассовцы перечислили 29 млн 241 тысячу рублей.