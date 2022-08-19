Кемерово, 19 августа, 2022, 14:05 — ИА Регнум. В Юргинском муниципальном округе Кемеровской области прошёл митинг-концерт в поддержку спецоперации России. С флагами и транспарантами с буквой «Z» на площадь перед Проскоковским центральным Домом культуры пришли ветераны, молодёжь, представители власти и предприниматели, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Правительство Кемеровской области Митинг в Кузбассе

Отмечается, что на мероприятии выступили творческие коллектив, для детей были организованы мастер-классы, работала полевая кухня. Завершилось всё дневным салютом.

Напомним, что в Кемеровской области организован сбор средств на восстановление инфраструктуры Горловки. На сегодняшний день кузбассовцы перечислили 29 млн 241 тысячу рублей.