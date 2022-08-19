Париж, 19 августа, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Французский политик Марин Ле Пен выразила соболезнования жителям Корсики в связи с обрушившимся на остров штормом. Об этом Марин Ле Пен написала в своем аккаунте в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Марин Ле Пен

«Все мои мысли обращены к семьям и близким жертв смертоносной непогоды на Корсике. Поддерживаю также группы спасателей и служб безопасности, мобилизованных для оказания помощи пострадавшему от стихийного бедствия населению», — написала Марин Ле Пен.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство внутренних дел Франции уточнило число погибших в результате шторма на острове Корсика.

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