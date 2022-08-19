Сеул, , 14:03 — REGNUM Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чо Хён Дон провел 19 августа телефонные переговоры со спецпредставителем США по Ирану Робертом Малли и заместителем генерального секретаря по политическим вопросам Европейской службы внешних связей Энрике Мора. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что стороны обсудили ход переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Напомним, что 8 августа на переговорах в Вене был представлен окончательный вариант соглашения по ядерной сделке с Ираном, а 9 августа — представлен сторонам переговоров.

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Южнокорейский дипломат высоко оценил усилия ЕС в решении данного вопроса, а также подтвердил твердую приверженность и неизменную поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.