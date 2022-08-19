Сеул, 19 августа, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чо Хён Дон провел 19 августа телефонные переговоры со спецпредставителем США по Ирану Робертом Малли и заместителем генерального секретаря по политическим вопросам Европейской службы внешних связей Энрике Мора. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Сообщается, что стороны обсудили ход переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Напомним, что 8 августа на переговорах в Вене был представлен окончательный вариант соглашения по ядерной сделке с Ираном, а 9 августа — представлен сторонам переговоров.

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Южнокорейский дипломат высоко оценил усилия ЕС в решении данного вопроса, а также подтвердил твердую приверженность и неизменную поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.