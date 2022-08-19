Москва, 19 августа, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Как только Банк России начал немного ослаблять ограничения на валютные операции физлиц, объём выведенной в зарубежные банки валюты россиянам резко подскочил вверх, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Перевод денег

«Если в мае россияне разместили в зарубежных банках валюту в эквиваленте 99,5 млрд руб., то в июне объём выведенной за границу валюты вырос в 2,6 раз всего за месяц и достиг 266 млрд руб.

А так как с 1 июля лимит перевода валюты за границу был увеличен Банком России до $1 млн, можно ожидать новых рекордов по выводу россиянами иностранной валюты в зарубежные банки.

При этом доля валютных депозитов физлиц в российских банков в июне сократилась на 2,5% к маю и составила только 11,5% от всего портфеля депозитов физлиц у банков, что стало рекордом с 2007 года.

России эта ситуация грозит рекордным оттоком капитала: по прогнозам ЦБ РФ в 2022 году отток капитала из страны будет рекордным и может превысить $240 млрд, что превысит рекордный отток 2014 года, когда из страны было вывезено более $152 млрд.

С другой стороны, падение доли валютных депозитов в совокупном портфеле депозитов российских банков говорит о том, что спрос на валюту у россиян не настолько высок, как мог бы быть при резком обесценении рубля, имевшем место в начале марта текущего года.

Но это не представляет слишком большой угрозы для экономики. Скорее всего, резкий скачок объёмов выведенной валюты из России в июне был связан с отменой ЦБ РФ ограничений на вывоз валюты, и вывозили её именно те россияне, которые валюту приобрели ещё раньше, чем были введены санкции против ЦБ РФ и российских банков, и ждали благоприятной возможности перевести валюту за границу в безопасное место, каким для россиян сегодня является Казахстан и другие дружественные страны.

Просто многие состоятельные россияне и вообще все, кто имеют такую возможность, предпочитают хранить валютные сбережения вне России, так как не исключено, что ФРС и ЕЦБ могут запретить россиянам на территории РФ операции с наличной валютой.

Более того, недавно даже в самом Банке России посоветовали россиянам, желающим хранить средства на валютном депозите, открыть валютный депозит в банке одной из дружественных стран, чтобы избежать санкционных рисков.

Теперь можно ожидать, что у казахстанских банков прибавится клиентов из России. Однако на курсе рубля информация о рекордном оттоке валюты из России за границу практически не отразилась (в связи с утратой ею актуальности, так как статистика двухмесячной давности): на Московской бирже рубль дорожает к доллару на 0,83%», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, граждане Российской Федерации в июне 2022 года вывели за рубеж в иностранные банки 4,7 миллиарда долларов США. Это рекордный показатель с 2018 года.

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