Донецк, 19 августа, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Боевики ВСУ дважды обстреляли Киевский район Донецка, сообщили 19 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13:10 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — г. Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Спустя 25 минут боевики ВСУ вновь обстреляли Киевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибра 155 мм.