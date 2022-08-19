Запорожье, Бывш. УССР, , 13:59 — REGNUM Киевский режим продолжает использовать террористические методы, и его нужно принудить платить за свой терроризм, отметил 19 августа в своем телеграм-канале (Colonelcassad) военный эксперт Борис Рожин.

Запорожская АЭС Npp.zp.ua

Следите за развитием событий в трансляции: ««Шаг за шагом»: спецоперация ВС России на Украине — трансляция»

Как сообщалось ранее, 18 августа ВСУ обстреляли Белгородскую область «минами-лепестками». В тот же день средства ПВО отразили атаки на Бальбек и Керчь. Также продолжались атаки ВСУ на Энергодар, где находится Запорожская АЭС, и обстрелы жилых районов городов Донбасса.

«СБУ и ГУР МОУ должны быть на официальном уровне признаны террористическими организациями. Крайне желательны удары по центральным и региональным управлениям СБУ, а также объектам ГУР МОУ, в том числе в Киеве», — отметил эксперт.

В качестве ответных мер на удары по Запорожской АЭС необходимо форсировать отключение от ЗАЭС временно оккупированных территорий б. УССР, уничтожить несколько ТЭС, нанести удары по инфраструктуре подземных газовых хранилищ, добавил Рожин.