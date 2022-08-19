Казань, , 13:57 — REGNUM В Татарии на базе казанского технического университета имени А. Н. Туполева будет создан учебный центр авиации. В нём будут предусмотрены учебные классы со смотровой площадкой, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Самолет Иван Шилов © ИА REGNUM

Заказчиком является федеральный Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева — КАИ (КНИТУ-КАИ). Речь идёт о строительстве интерактивного музея техники — учебного центра авиации на базе самолёта ТУ–144.

«На участке предусмотрено размещение здания интерактивного музея техники с обзорной площадкой на установленный экспонат самолёта ТУ–144. […] В здании предусматриваются учебные классы с экспонатами, учебные классы для занятий, вспомогательные помещения […], помещения обслуживающего персонала (кабинет заведующего, комната персонала и приёма пищи, охранно-пожарный пост), технические помещения для обслуживания здания (электрощитовая, венткамера, тепловой узел)», — отмечается в документации.

Данный центр появится в Ново-Савиновском районе Казани на пересечении улиц Амирхана и Четаева. Как следует из документа, это будет одноэтажное здание со смотровой площадкой и пропускной способностью 20 тыс. человек в год.

Начальная цена контракта86 492 390 рублей. Данные средства выделяются из федерального бюджета.

Заявки завершат принимать 29 августа. При заключении контракта он будет действовать до 30 января 2024 года.