Казань, 19 августа, 2022, 13:57 — ИА Регнум. В Татарии на базе казанского технического университета имени А. Н. Туполева будет создан учебный центр авиации. В нём будут предусмотрены учебные классы со смотровой площадкой, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Самолет

Заказчиком является федеральный Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева — КАИ (КНИТУ-КАИ). Речь идёт о строительстве интерактивного музея техники — учебного центра авиации на базе самолёта ТУ–144.

«На участке предусмотрено размещение здания интерактивного музея техники с обзорной площадкой на установленный экспонат самолёта ТУ–144. […] В здании предусматриваются учебные классы с экспонатами, учебные классы для занятий, вспомогательные помещения […], помещения обслуживающего персонала (кабинет заведующего, комната персонала и приёма пищи, охранно-пожарный пост), технические помещения для обслуживания здания (электрощитовая, венткамера, тепловой узел)», — отмечается в документации.

Данный центр появится в Ново-Савиновском районе Казани на пересечении улиц Амирхана и Четаева. Как следует из документа, это будет одноэтажное здание со смотровой площадкой и пропускной способностью 20 тыс. человек в год.

Начальная цена контракта86 492 390 рублей. Данные средства выделяются из федерального бюджета.

Заявки завершат принимать 29 августа. При заключении контракта он будет действовать до 30 января 2024 года.