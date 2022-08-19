Абакан, 19 августа, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Хакасия скорбит по погибшему в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации территории б. УССР военнослужащему — 33-летнему капитану Юрию Тинникову.

Марина Каширская ИА REGNUM Цветы

Как сообщили ИА REGNUM 19 августа в правительстве Хакасии, уроженец республики Юрий Тинников проходил военную службу в рядах российской армии в звании капитана. Он командовал взводом транспортирования ракет. Геройски погиб 15 августа при выполнении боевых задач. Посмертно представлен к государственной награде — Ордену Мужества.

Глава Хакасии Валентин Коновалов выразил соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.

«Он погиб, как герой, отдал жизнь, отстаивая мир для всех нас, для нынешнего и будущих поколений», — подчеркнул руководитель республики.

Власти Хакасии заверили, что семье Юрия Тинникова будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о том, что в ходе спецоперации погиб военнослужащий из Абакана ефрейтор Сергей Токмашев. Ему было 23 года.

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