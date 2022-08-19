Москва, 19 августа, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Самой большой проблемой Молдавии является действующая власть, заявил экс-президент страны Игорь Додон.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

Выйдя из здания генеральной прокуратуры, он поговорил с журналистами. Возле здания надзорного ведомства проходит акция протеста. Её участники требовали отставки Майи Санду и оппозиционных политиков.

Отвечая на вопрос о самой большой проблеме страны, сказал, что ей является нынешняя власть, которую нужно «побыстрее прогнать из всех органов и провести досрочные выборы», приводит его слова RT.