Мариуполь, ДНР, , 13:56 — REGNUM Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин и руководитель Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Александр Сидякин посетили школу №65 в Мариуполе, в которой заканчиваются восстановительные работы. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба «Единой России».

Пушилин и Сидякин 19 августа посещают школу №65 в Мариуполе пресс-служба партии «Единая Россия»

Отмечается, что здание школы сильно пострадало от обстрелов ВСУ и шефство над ней было взято Санкт-Петербургом.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день уже восстановлены все несущие конструкции, кровля и инженерные коммуникации, а также ведутся отделочные работы, оборудуются спортивные и игровые площадки по современным требованиям, ремонтируется бассейн.

«Школа откроется 1 сентября. В нее пойдет почти 1000 детей из Октябрьского и соседних районов Мариуполя. Почти укомплектован коллектив. Учителя сейчас завершают переподготовку в Ростове, некоторые уже прошли её в Санкт-Петербурге. При поддержке города будут восстановлены еще две мариупольские школы и три детских сада. «Единая Россия» обеспечит все учебные заведения школьной и художественной литературой в рамках акции «Книги — Донбассу», — рассказал Сидякин.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа новосибирские поставщики сельхозтехники и аграрные предприятия отправили новую партию гуманитарного груза сельхозпроизводителям подшефного Беловодского района Луганской Народной Республики.