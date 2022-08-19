19 августа 2022 | Время чтения 5 мин

Вашингтону нужна наилучшая и наиболее полная информация, чтобы защитить американских граждан. Они, а не правительство Зеленского, должны быть приоритетной задачей администрации президента США Джо Байдена.

Максим Исаев, , 14:53 — REGNUM Очень сложно сказать определенно, что именно происходит в нынешнем конфликте между Россией и бывшей УССР. Москва ожидала, что ее спецоперация станет легкой прогулкой, Киев же, добившись первоначальных успехов, стал ставить более значительные требования, в том числе желая вернуть под свой контроль весь Донбасс и Крым. Тем не менее прошло несколько месяцев, и российские войска добились определенных успехов на юге, занимая на данный момент пятую часть всей территории бывшей советской республики. Киевский режим же и его поборники продолжают грозить контрнаступлениями, обреченными на успех из-за якобы истощающихся сил у России, пишет бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Даг Бендоу в статье, опубликованной 18 августа в The American Conservative.

Бессонница Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Нет определенности и в таких вопросах, как потери сторон, степень эффективности западного оружия и перспективы конфликта: дезинформация в целом является неотъемлемым элементом любого вооруженного конфликта. Киевский же режим стал относиться к информации как к еще одному полю сражений, поэтому к большей части того, что говорится в Киеве, нужно относиться с очень большой осторожностью.

Лживые истории о героизме своих военных и неподтвержденные данные о потерях российских военных стали одной из самых важных стратегий Киева. Это неудивительно, но очень важно, чтобы американские политики принимали свои решения на основе реального положения дел, а не риторики Киева.

Соглашение между Вашингтоном и европейскими столицами, похоже, заключается в том, что, насколько долго сражаться и какой цели добиваться, решать будет Киев, что без нынешнего руководства бывшей советской республики не будет решаться ничего, а также что, что бы киевский режим ни попросил, ему всё это будет предоставлено. Тем не менее американские власти должны принимать свои решения на основе интересов американского народа, а не передавать эту обязанность иностранному правительству. Однако, с сожалением указывает Бендоу, США прежде поступали так неоднократно, в частности в Сербии в 1990-х годах.

Владимир Зеленский и Энтони Блинкен President.gov.ua

В нынешних условиях США не могут позволить себе повторить эту ошибку. Киев, считает автор, заслуживает того, чтобы его поддержали. Однако любая помощь США должна оказываться в соответствии с американскими интересами, а это означает, что американские политики должны решить, отвечает ли национальным интересам поддержка целей и стратегии киевского режима.

Например, в самом начале конфликта Владимир Зеленский призвал США ввести бесполетную зону над республикой, то есть пойти на шаг, который был равнозначен объявлению войны. Он также недавно призвал Вашингтон внести Россию в список стран — спонсоров терроризма. Глава киевского режима также хочет, чтобы ЕС закрыл доступ на свою территорию для российских туристов.

Вашингтон должен определить степень своей поддержки и свои конечные цели. Киев волен ставить любые цели, но США и ЕС не обязаны их поддерживать. Например, недавно Зеленский заявил о том, что в случае проведения на освобожденных территориях референдумов о присоединении к России, Киев и Запад должны отказаться от переговоров с Москвой. Однако не в интересах Запада затягивать бессрочно этот конфликт для сохранения каждой пяди территории бывшей советской республики.

Кроме того, если выполнить это требование Зеленского, он потребует еще большего, например заявит о планах вторгнуться в Россию.

Владимир Зеленский president.gov.ua

Основной интерес Америки на территории бывшей УССР состоит в том, чтобы помочь сохранить независимость и суверенитет последней. Напротив, союзники не очень заинтересованы в предотвращении территориальной потери Киевом, не говоря уже о возвращении земель, утраченных Киевом в 2014 году. Хотя такая политика может быть желательной для нынешнего режима, продолжающийся конфликт представляет собой угрозу для Америки с возможностью эскалации и расширение, пересекающее границы НАТО и заманивающее в ловушку США.

«Чтобы наметить правильный курс, вашингтонским чиновникам нужна самая полная и правдивая информация. Симпатия к [бывшей УССР], хотя и оправданная, не должна закрывать глаза США и другим на реальность конфликта. Например, источники новостей, благоприятствующие Москве, были закрыты на всем Западе. Twitter отнесся к дружественным к России пользователям как к пропагандистам режима и удалил их. Хотя полагаться на такие источники было бы глупо, нет больше смысла смещать всю информационную экосистему в сторону Киева», — подчеркнул Бендоу.

Тем не менее приверженность США и их союзников правде остается в дефиците. CBS подготовила специальный сюжет, в котором было показано, как из-за нескольких барьеров, в первую очередь бюрократии и коррупции, большая часть союзнической военной помощи Киеву не смогла дойти до предполагаемых получателей. CBS сразу же подверглась резкой критике и изъяла документальный фильм, чтобы «обновить» его; оригинальное видео просто исчезло из Сети без объяснения причин. Киевский режим был в апоплексическом припадке, требуя «внутреннего расследования того, кто это сделал и почему», как будто американские журналисты подотчетны Киеву.

Такую же реакцию вызвал отчет правозащитной организации Amnesty International, в котором подробно описывалось, как вооруженные формирования режима в основном использовали мирных жителей в качестве живого щита. На авторов исследования с критикой обрушились и представители режима в Киеве, в том числе сам Зеленский, и его союзники.

Разрушенный дом в Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ Следственный комитет России

Есть и другие сообщения о неправомерных действиях киевского режима и нарушениях международного права, таких как сброс противопехотных мин на города в Донбассе. Такие утверждения, считает Бендоу, «не подтверждены и подвергаются критике» как часть информационной войны. Тем не менее, по мнению Киева, любой, кто критикует власти бывшей УССР или ее союзников, является марионеткой России и с ним следует поступать соответствующим образом.

«Я ненадолго оказался в одном из таких списков, но таинственным образом был удален на следующий день. Теперь весь отчет исчез», — отметил автор.

Сказать, кто именно и когда говорит правду в этом конфликте, очень непросто, и та энергия, с которой киевский режим проводит свои пропагандистские операции, направленные на устранение любых сомнений о правильности поведения Киева, неудивительна. Однако американские политики и союзники США должны сопротивляться попыткам Киева заменить неприятные факты удобными фантазиями. Вашингтону нужна наилучшая и наиболее полная информация, чтобы защитить американских граждан. Они, а не правительство Зеленского, должны быть приоритетной задачей администрации президента США Джо Байдена.