Воронеж, 19 августа, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Улица в Советском районе Воронежа получила имя первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. Как сообщили в пресс-службе администрации города, 19 августа вступило в законную силу соответствующее постановление администрации.

ИА REGNUM Александр Захарченко

Именем Захарченко названа новая улица в микрорайоне «Гардарика», которая проходит от проспекта Патриотов (начинается в районе дома № 47 в южном направлении) до перекрестка вблизи домов № 59 и № 60 по улице Панина-Коломенкина (территория ДНТ «Лазурит-Тепличный»).

Также новая улица появилась в Коминтерновском районе — улица Флотская проходит от западной части улицы Шелепина в северо-восточном направлении до улицы Славы Алексеева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители общественной организации ветеранов пограничной службы ФСБ России обратились к главе города с предложением увековечить память Захарченко, инициатива получила поддержку.