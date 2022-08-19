Киев, 19 августа, 2022, 13:52 — ИА Регнум. СБУ подозревает экс-сотрудника управления Верховной рады [бывш. УССР] в том, что он был завербован для установки жучков в здании парламента. Об этом 19 августа сообщил пресс-секретарь ведомства Артем Дехтяренко.

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«Контрразведка Службы безопасности разоблачила факт вербовки спецслужбами РФ работника подразделения обеспечения управления делами аппарата Верховной рады. Он получил задачу изучить возможность установки специальных технических средств негласного сбора информации в залах и кулуарах», — написал Дехтяренко в телеграм-канале.

По данным СБУ, мужчина якобы должен был собирать разведданные о визитах в Верховную раду иностранных делегаций, но уволился из парламента и не выполнил поставленных перед ним задач.