Киев, , 13:51 — REGNUM Американцы передали ВСУ ракеты, которыми можно бить по Крыму, не после начала СВО, а когда поняли, что заявленный Москвой принцип «красных линий» не работает, отметил 19 августа в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок.

Киев. Здание Правительства Украины. 2013 Марина Захарова © ИА REGNUM

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«Обстрелы Курской, Брянской и Белгородской областей стали рутиной. Киевский режим на свою гадючью голову не отгреб ничего», — отметил Котенок.

Как сообщалось ранее, 18 августа ВСУ обстреляли Белгородскую область «минами-лепестками». В тот же день средства ПВО отразили атаки на Бальбек и Керчь. Также продолжались атаки ВСУ на Энергодар, где находится Запорожская АЭС, и обстрелы жилых районов городов Донбасса.

Ответить нужно и военными, и политическими способами, полагает военкор:

«Удары по Банковой должны показать нашу стойкость, нашу верность данному слову. Это отрезвит Запад и Зе больше, чем сотни заявлений о возмездии, которое никак не свершается. Все освобожденные территории должны быть включены в состав РФ чрезвычайными указами президента Путина, затем подтвержденными законами, принятыми Госдумой», — отметил он.