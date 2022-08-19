Самара, , 13:53 — REGNUM Ускорить завершение реставрации здания усадьбы Шихобалова в Самаре поручил глава Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Атланты. Работа Натальи Ивановой Фотоконкурс «Русская цивилизация»

Данный вопрос был рассмотрен на выездном совещании по вопросам реставрации этого памятника истории и культуры, который расположен в Самаре на улице Венцека (известный как «Дом с атлантами»).

Сообщается, что в настоящее время объект общей площадью 4,5 тысячи кв. метров, имеющий статус культурного наследия федерального значения, готов на 60%. По словам министра культуры Самарской области Татьяны Мрдуляш, для проведения завершающего этапа работ в усадьбе потребуется примерно 2,5 года.

Отмечается, что Азаров потребовал от уполномоченных органов власти ускорить все процессы. Кроме этого, он поставил задачу городской администрации проработать возможность приведения в порядок здания, расположенного напротив усадьбы Шихобалова, которое также является архитектурным памятником — дом Неклютиной (по ул. Венцека, 48).

После завершения реставрации в усадьбе Шихобалова будет размещен филиал Самарского художественного музея.

Особняк Павла Шихобалова, представителя одной из крупнейших в Самаре династии меценатов и купцов, был построен в 1905 году. Усадьба выполнена по оригинальному проекту с использованием особенных архитектурных, декоративных и интерьерных решений. Работы по реставрации объекта были начаты в 2012 году.