Кишинёв, 19 августа, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Главной проблемой для жителей Молдавии стала действующая власть в стране. Об этом 19 августа в своём телеграм-канале заявил экс-президент Молдавии, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон.

Dodon.md Игорь Додон

«Главная проблема молдавских граждан — это действующая власть. Все должны объединиться, чтобы прогнать её, и провести досрочные выборы», — написал Додон.

Ранее Додон назвал режим действующего президента Молдавии Майи Санду самым худшим за всё время существования республики. Он заявил, что стране будет лучше, какая бы политическая сила не пришла на смену той, что руководит в настоящее время.

Напомним, Додона поместили под домашний арест в мае. Ему предъявлены обвинения по пяти статьям. В том числе политика обвиняют в «Пассивной коррупции», «Незаконном обогащении» и даже «Измене родине». Он отрицает причастность к преступлениям и обещает доказать это в суде.