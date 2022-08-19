Кубинка, Московская область, 19 августа, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Большинство жителей России и других стран, принявшие решение участвовать в российской спецоперации, являются советскими людьми. Об этом заявил 19 августа телеведущий Владимир Соловьёв в ходе форума «Армия-2022».

Dialog.ua Телеведущий Владимир Соловьев

«Большинство добровольцев идущих воевать в специальной военной операции это советские люди», — приводит слова телеведущего «Свободная пресса».

Как сообщало ИА REGNUM, МВД Латвии опасается протестов и готовится к разгону демонстрации в связи с планами по сносу советских памятников.