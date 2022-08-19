* Талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, , 13:45 — REGNUM В афганской провинции Панджшер после активизации боевых действий талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) превратили несколько жилых домов в долине Абдуллахейль в свои опорные пункты. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Боевик движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) newsonline

Источники добавляют, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали и пытали мирных жителей в этом районе и превратили их дома в военные базы.

Местные жители призывают правозащитные организации расследовать такие инциденты и привлечь виновных к ответственности. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего не сказали по поводу этих заявлений.

И ранее в Панджшере талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) превратили в военные базы и опорные пункты десятки жилых домов, школ и медицинских учреждений.