Тюмень, , 13:45 — REGNUM В Тюмень 20 августа приедет 100 школьников из Донецкой и Луганской Народных Республик для погружения в образовательную программу «Культурный код». Об этом сообщает управление стратегических коммуникаций Тюменского государственного университета.

Ребята из республик Донбасса будут исследовать особенности жизни разных городов на примере Тюмени. За 10 дней их познакомят с историей и географией Тюменской области, культурными традициями, ремёслами. По итогам культурного обучения ребятам предстоит выпустить видеоролик о своём путешествии.

«Это огромная ответственность. Это те ребята, которым очень нужны положительные эмоции, которые должны почувствовать, что их здесь ждали. Именно поэтому мы готовимся к их визиту со всей тщательностью. Уверен, что тюменская земля порадует делегацию школьников», — отметил ректор Тюменского государственного университета Иван Романчук.

Участников программы разместят на базе загородного лагеря «Энергетик», где пройдёт основной блок обучения — научно-популярные лекции, тематические мастер-классы, игры на сплочение и командообразование. В понедельник, 22 августа, запланирована экскурсия по Тюмени, 24 августа — знакомство с Тобольском, а 26 августа ребята встретятся с ректором Тюменского государственного университета, пройдутся по вузу, его аудиториям и кафедрам.

Отмечается, что визит школьников из республик Донбасса стал возможен благодаря участию ТюмГУ в «Университетских сменах» — единой воспитательной программе для детей из ДНР и ЛНР, организованной Минобрнауки России совместно с Министерством просвещения РФ. В рамках программы более 40 российских вузов организовали пять профильных смен для 11 тысяч юных жителей ДНР и ЛНР.