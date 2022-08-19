Москва, , 13:43 — REGNUM США внимательно относятся к тем предупреждениям относительно поддержки киевских сепаратистов, которые им направляет Россия. Об этом 19 августа заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

США Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, переговоры между Россией и США идут на высоком уровне и не ограничиваются исключительно работой посольств.

«Уровни, на которых мы ведем эту работу — это высокие уровни действующей администрации в Вашингтоне. Делается это не только на уровне посольств, но и на уровне телефонных контактов. Серьёзность ситуации никто не недооценивает. И наши предупреждения не списываются в архив, а становятся элементом анализа», — сказал Рябков.

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