Нур-Султан, , 13:42 — REGNUM Министерство просвещения Казахстана решило с нового учебного года переводить школы страны с шестидневного на пятидневный режим работы. Об этом 19 августа рассказал журналистам глава ведомства Асхат Аймагамбетов.

Школа Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Все школы, за исключением школ с трёхсменным обучением, перейдут на пятидневный формат работы. Это касается и директоров школ, и учителей, и всех работников», — сказал Аймагамбетов.

Министр отметил, что в субботу требуется отдых и учителям, и руководству школ. Им нужно также проводить время с детьми. Он подчеркнул, что размер отпуска для учителей останется таким же — 56 дней.

Аймагамбетов также призвал директоров школ прекратить проводить по субботам методические дни с педагогами.

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