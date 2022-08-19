Ростов, Ярославская область, 19 августа 2022, 13:43 — REGNUM В Ярославской области жителей осудили за организацию незаконной миграции путём заключения фиктивных браков. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Ярославской области.
По итогам рассмотрения дела, одной из подсудимых назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с испытательным сроком в 3 года. Двум другим — 2 года и 10 месяц и 2 года и 6 месяцев лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.
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