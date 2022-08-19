Ростов, Ярославская область, 19 августа, 2022, 13:43 — ИА Регнум. В Ярославской области жителей осудили за организацию незаконной миграции путём заключения фиктивных браков. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Ярославской области.

Суд

«В ходе следствия установлено, что осужденные, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали незаконное пребывание граждан Таджикистана на территории Российской Федерации путём регистрации браков между иностранными гражданами и гражданами России без намерения создать семью с целью дальнейшего получения на данном основании разрешения на временное проживание», — рассказали в ярославском УФСБ.

По итогам рассмотрения дела, одной из подсудимых назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с испытательным сроком в 3 года. Двум другим — 2 года и 10 месяц и 2 года и 6 месяцев лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.