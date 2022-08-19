Екатеринбург, , 13:50 — REGNUM Проект памятника святой Екатерине представлен 19 августа в Екатеринбурге. Об этом в телеграм-канале сообщил вице-спикер гордумы Виктор Тестов.

Екатеринбург Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно эскизам, памятник может расположиться на Плотинке. Проект разработал скульптор Иван Фёдоров.

При этом по словам Тестова, денег на памятник в городском бюджете нет. «Коллеги предлагают реализовать задуманное методом «народной стройки» — за счёт пожертвований неравнодушных граждан. Любой житель Екатеринбурга может стать сопричастным к строительству этого памятника», — написал чиновник.

Отметим, вопрос о возведении скульптуры святой Екатерины в уральской столице обсуждают уже несколько лет. Предполагается, что появление памятника может обойтись в 210 млн рублей.