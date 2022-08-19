Москва, 19 августа, 2022, 13:37 — ИА Регнум. В ходе наступления союзных войск во время спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации и демилитаризации бывшей УССР 14 августа в Харьковской области были разгромлены подразделения 58-й мотопехотной бригады ВСУ. Об этом 19 августа сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны России Игорь Конашенков

Как отметил Конашенков, ВС России продолжают спецоперацию по денацификации и демилитаризации бывшей УССР.

«В результате наступательных действий союзных сил в Харьковской области 14 августа 2022 г. были разгромлены подразделения 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Уды. Под натиском российских войск остатки соединения сбежали с удерживаемых позиций и оставили данный населенный пункт. Для пресечения паники и устрашения личного состава ВСУ националисты вооруженного формирования «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) показательно расстреляли 100 военнослужащих 58-й мотопехотной бригады, покинувших свои позиции», — сказал он.

Кроме того, Конашенков уточнил, что Воздушно-космические силы РФ Высокоточным оружием поразили пункты временной дислокации подразделений киевских националистических формирований «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Николаевка и «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Соледар ДНР, уничтожив более 50 радикалов и 12 единиц военной техники.

Также официальный представитель Минобороны уточнил, что в районе населенного пункта Дорожнянка Запорожской области высокоточным ударом был поражён склад вооружения и военной техники 65-й механизированной бригады киевксих радикалов, в результате чего было уничтожено свыше 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники, а в результате сосредоточенного огневого удара по позициям 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Старый Салтов Харьковской области безвозвратные и санитарные потери врага составили более 100 человек.

Кроме этого, он рассказал, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии по военным объектам были за сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ, в том числе 115-й механизированной бригады в районе населенного пункта Артёмовск ДНР, а также живая сила и военная техника ВСУ в 247-ми районах. Кроме того, были уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов наицоналистов в районах населенных пунктов Курахово и Дачное Донецкой Народной Республики, Белая Криница Херсонской области и Залиман Харьковской области, а также гаубица М777 производства США в районе населенного пункта Приморское Запорожской области.

Помимо того, Конашенков отметил, что в ходе контрбатарейной борьбы были подавлены: два взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» в районах Васюковка ДНР и Орехов Запорожской области и взвод самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» в районе Дзержинска. Также были поражены: два взвода РСЗО «Град» в районах населенных пунктов Маяки и Соледар, два взвода орудий «Гиацинт-Б», а также три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Кодема, Яковлевка, Марьинка ДНР, Новоалександровка Херсонской области и Доброе Николаевской области.

При этом официальный представитель Минобороны России указал, что также российскими средствами противовоздушной обороны сбыли биты 13 беспилотников ВСУ в районах населенных пунктов Червоный Шахтер, Малые Проходы, Каменка, Долгенькое, Сухая Каменка, Новоосиново, Крахмальное Харьковской области и Любомировка Николаевской области. Кроме того, были перехвачены: баллистическая ракета «Точка-У» в районе населенного пункта Юбилейное, 12 снарядов реактивной системы залпового огня «Хаймарс» в районе Новой Каховки Херсонской области, два снаряда реактивной системы залпового огня в районах населенных пунктов Топольское и Сулиговка Харьковской области, а также две противорадиолокационные ракеты производства США в районе населенных пунктов Алчевск и Стаханов ЛНР.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1770 беспилотных летательных аппаратов, 366 зенитных ракетных комплексов, 4347 танков и других боевых бронированных машин, 807 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3315 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4958 единиц специальной военной автомобильной техники», — заключил Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США рискуют стать участником конфликта на контролируемой киевскими сепаратистами территории бывшей УССР.