Тамбов, 19 августа, 2022, 13:37 — ИА Регнум. В Тамбовской области средства, собранные в рамках благотворительного хоккейного матча, передали школе-интернату. Речь идёт о сумме в 1 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении информационной политики.

https://www.tambov.gov.ru Хоккейный матч в Тамбовской области

На Тамбовщине в ледовом дворце спорта «Кристалл» прошёл благотворительный хоккейный матч, который стал специальным событием культурной программы форума «Среда для жизни: свой дом». Открыл спортивные баталии президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, который пожелал участникам яркой игры и подчеркнул, что в Тамбове очень любят спорт.

«Хоккей объединил нас — разных по возрасту и по профессии. Хоккей — это наша национальная игра», — сказал Владислав Третьяк.

Вечерняя программа началась с танцевального номера, срежиссированного олимпийской чемпионкой в командном турнире фигуристов Екатериной Бобровой.

В матче приняли участие руководители российских регионов, представители федеральных органов исполнительной власти, а также звезды спорта. Среди них — Светлана Журова, Павел Дацюк, Сергей Светлов и другие знаменитости. Команды «Цна» и «Студенец», названные в честь рек, протекающих на территории Тамбова, показали зрелищный и интересный хоккей. Матч завершился убедительной победой «Цны» — со счётом 10:5.

Благотворительный хоккейный матч организован ДОМ. РФ при финансовой поддержке банка ДОМ. РФ. Вырученные средства в размере 1 млн рублей после финальной сирены передали в областную школу-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Региональные власти отмечают, что «уникальный хоккейный матч стал настоящим подарком всем любителям спорта Тамбовской области». На трибунах ледового дворца спорта за команды болели воспитанники школы тамбовского хоккея, любители этой зрелищной игры разных возрастов, участники форума. Между периодами зрители участвовали в различных конкурсах, общались со звёздами хоккея.