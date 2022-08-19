Соль-Илецк, Оренбургская область, 19 августа, 2022, 13:37 — ИА Регнум. В Оренбургской области выявлено производство контрафактного алкоголя — водки и коньяка известных брендов, сообщили 19 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

пресс-служба УМВД по Оренбургской области Контрафактный коньяк

По предварительным данным полиции, двое жителей Оренбурга в частном доме организовали производства фальсифицированного алкоголя. Мужчин задержали в Соль-Илецке во время сбыта партии спиртных напитков.

В ходе обысков изъято свыше 700 бутылок подделок под известные бренды водки и коньяка, оборудование для розлива готовой продукции, пустую тару, пробки и этикетки. Назначена химическая экспертиза и оценочное исследование изъятой алкогольной продукции.