Херсон, Украина, 19 августа 2022, 13:36 — REGNUM «Офицеры России» передали снаряжение спецподразделению ДНР, выполняющему задачи по ликвидации диверсионных групп ВСУ в Херсоне, сообщил 19 августа в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок.
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Подразделения испытывали некоторые трудности с оснащением современными средствами индивидуальной защиты и другого военного снаряжения.
Всё необходимое оборудование было приобретено и доставлено в Херсон.