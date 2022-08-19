Херсон, 19 августа, 2022, 13:36 — ИА Регнум. «Офицеры России» передали снаряжение спецподразделению ДНР, выполняющему задачи по ликвидации диверсионных групп ВСУ в Херсоне, сообщил 19 августа в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

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Подразделения испытывали некоторые трудности с оснащением современными средствами индивидуальной защиты и другого военного снаряжения.

Всё необходимое оборудование было приобретено и доставлено в Херсон.