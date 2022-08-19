Новосибирск, , 13:37 — REGNUM Памятный знак, посвященный 45-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, который ранее демонтировали в Новосибирске, находится на хранении у застройщика. Об этом сообщили в мэрии города.

Новосибирск Novo-sibirsk.ru

«Мы с уважением относимся к памяти о Великой Отечественной войне, к подвигу нашего народа, — заявил глава администрации Центрального округа Сергей Канунников. — Хотя на балансе администрации Центрального округа памятный знак не числился, за его состоянием следили — в 2021 году обновляли. Но рядом начинается строительство, застройщик выразил готовность привести знак в порядок и установить его там, где решат жители».

По данным городской администрации, место для его установки выберут коллегиально — предложены четыре варианта для обсуждения. В ближайшие несколько недель рабочая группа рассмотрит все варианты.

Отметим, что памятный знак был изготовлен на одном из предприятий Заельцовского района Новосибирска в память о 45-й годовщине Победы. По воспоминаниям ветеранов, это была распространенная практика — памятные знаки, посвященные историческим датам, изготавливали силами и на средства предприятий.

Ранее новосибирцы в соцсетях пожаловались, что в Новосибирске у торгового центра «Ройял Парк» убрали стелу в честь героев Великой Отечественной войны.

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Позже власти Новосибирска отметили, что памятный знак после реставрации установят в Центральном округе.

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