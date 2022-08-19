Челябинск, 19 августа, 2022, 13:35 — ИА Регнум. В Челябинске предприниматель осуждён за дачу взятки. Об этом сообщает областное управление СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По данным следователей, в 2019–2021 годах он подкупал полицейских с целью получать информацию об умерших. В дальнейшем он оказывал ритуальные услуги. Общая сумма взяток превысила 200 тыс. рублей.

Преступление выявили сотрудники управления собственной безопасности регионального главка МВД. Суд оштрафовал гражданина на 1,5 млн рублей.

Уголовные дела в отношении экс-полицейских, обвиняемых в получении денег, находятся в суде на рассмотрении.

Как сообщало ИА REGNUM, всего за январь–июнь в Челябинской области выявили 54 преступления, связанных с дачей взятки.