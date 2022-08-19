Париж, 19 августа, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Находясь на острове Корсика, пострадавшем от сильного шторма, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объявит о стихийном бедствии, передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Шторм на Корсике унес жизни пяти человек и причинили значительный ущерб острову.

Жеральд Дарманен пообещал запустить в следующую среду, 24 августа, процедуру установления состояния стихийного бедствия на всей территории Корсики.

Префектура создает «единое окно», чтобы помочь предпринимателям, столкнувшимся с этой сложной ситуацией.

«Я вернусь на Корсику в сентябре, и у меня будет возможность провести встречи с президентом сообщества и экономическими игроками, чтобы убедиться, что все эти вещи, инициированные президентом введены в действие», — заявил глава МВД Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство внутренних дел Франции уточнило число погибших в результате шторма на острове Корсика.

Читайте также: Во Франции уточнили число погибших на Корсике