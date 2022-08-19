Москва, , 13:30 — REGNUM США рискуют стать участником конфликта на контролируемой киевскими сепаратистами территории бывшей УССР. Об этом 19 августа заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

США Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, действия Вашингтона в части поддержки киевского режима настолько активны и агрессивны, что США рискую стать участником конфликта. Российские дипломаты уже предупредили американских коллег о последствиях подобного развития событий.

«Я хочу сказать, что мы не просто предупредили, мы многократно направляли официальные сигналы Вашингтону, в том числе ноты, проводили беседы, мы предупреждали, что все более глубокое вовлечение США в происходящее на [б. УССР] по сути ставит США на сторону участника конфликта. Они это отрицают, но сколько бы они не отрицали это, все опровергается жизнью и заявлениями с украинской стороны, на которые мы обращали внимание», — сказал Рябков.

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