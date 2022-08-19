Буй, Костромская область, , 13:36 — REGNUM Город Буй, расположенный в Костромской области, вошёл в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом на личной странице в социальных сетях сообщил глава города Игорь Ральников. Конкурс проводит Министерство строительства.

Так парк будет выглядеть после благоустройства. Визуализация вида на амфитеатр

Буй представил дизайн-проект благоустройства парка Стрелка, который находится на месте слияния рек Костромы и Вёксы. Его разрабатывала группа компаний «Урбан-Интел» из Москвы. На приведение территории в порядок будет направлено 85 млн рублей из федерального бюджета.

На эти средства в парке обустроят пешеходные дорожки, смотровую башню, амфитеатр со сценой. Место отдыха обустроят базовыми элементами благоустройства — лавками, фонарями, урнами. Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM Ральников, все работы будут реализованы в течение 2023 года.

Отметим, что конкурс Минстроя проводится с 2018 года. До этого гранты на развитие территорий получали три костромских города — Шарья, Нерехта и Галич.

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