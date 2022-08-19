Буй, Костромская область, 19 августа 2022, 13:36 — REGNUM Город Буй, расположенный в Костромской области, вошёл в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом на личной странице в социальных сетях сообщил глава города Игорь Ральников. Конкурс проводит Министерство строительства.

Так парк будет выглядеть после благоустройства. Визуализация вида на амфитеатр
Так парк будет выглядеть после благоустройства. Визуализация вида на амфитеатр

Буй представил дизайн-проект благоустройства парка Стрелка, который находится на месте слияния рек Костромы и Вёксы. Его разрабатывала группа компаний «Урбан-Интел» из Москвы. На приведение территории в порядок будет направлено 85 млн рублей из федерального бюджета.

На эти средства в парке обустроят пешеходные дорожки, смотровую башню, амфитеатр со сценой. Место отдыха обустроят базовыми элементами благоустройства — лавками, фонарями, урнами. Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM Ральников, все работы будут реализованы в течение 2023 года.

Отметим, что конкурс Минстроя проводится с 2018 года. До этого гранты на развитие территорий получали три костромских города — Шарья, Нерехта и Галич.

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