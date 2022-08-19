* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 13:30 — REGNUM В Кабуле талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали американского режиссёра и журналиста Айвера Ширера. Об этом сообщает портал Darivoa.

Арест Connor Tarter

Источник, близкий к режиссёру, пожелавший не называть своего имени, сообщил «Голосу Америки» (СМИ, признанное в России иноагентом), что Ширер и его афганский коллега Файзулла Файзбахш были арестованы в районе «Ширпур» в Кабуле.

«17 августа в 19:40 они (Ширер и Файзбахш) хотели произвести съёмку в Ширпуре. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не пустили их в Ширпур, так как они чувствительно относятся к появлению СМИ в этом районе», — пояснил собеседник.

Причина ареста американского режиссёра и его афганского коллеги пока не установлена, но этот источник сообщил, что, как полагают, они были арестованы за то, что снимали или фотографировали дом, в котором был убит лидер «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Айман аз-Завахири.

Согласно источнику, сначала им не разрешили снимать дом, где жил аз-Завахири, но позже их арестовали в другой части Ширпура и допросили.

«Я точно не знаю, хотел ли он снимать тот дом, но он находится далеко от того места, где они были арестованы, и я не думаю, что с такого расстояния получились бы хорошие кадры. Но, возможно, они не смогли подобраться поближе и хотели снять это место издалека. Так что их преступление могло заключаться в съёмке места, где был убит аз-Завахири», — сказал источник.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали Айвера Ширера после того, как комитет защиты журналистов со штаб-квартирой в Нью-Йорке ранее обратился к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с просьбой прекратить аресты журналистов и отменить ограничения на деятельность информационных агентств.

«Группа талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая остановила их, не дала им и рта раскрыть. Затем прибыли люди из подразделения «Омари», аналогичного батальону спецназа «Бадри 313». Среди них был один, который говорил по-английски, который говорил с американцем, но он насмехался над ним и сказал ему: «Мы знаем, что вы шпион», — добавил собеседник.

По данным источника, Ширера и его афганского коллегу продержали в том районе около часа, а затем в 19:40 по приказу командира подразделения «Омари» им завязали глаза и увезли.

Источник добавил, что около двух месяцев назад Ширер сообщил о своих будущих съёмках в министерство иностранных дел правительства «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и даже встречался с пресс-секретарем МИД Абдул Каххаром Балхи.

Ширер прибыл в Афганистан в феврале этого года и за это время один раз съездил в ОАЭ. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ничего не сказали об аресте американского режиссёра. Источник сообщает, что Ширер имел афганскую визу и разрешение на съёмки в Афганистане.