Москва, , 13:29 — REGNUM Законопроект, предлагающий ввести возможность использования принудительных лицензий в отношении объектов авторских и смежных прав, внесен в Госдуму членом думского комитета по культуре Дмитрием Кузнецовым (СРЗП), передает корреспондент ИА REGNUM 19 августа.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

В сопроводительных материалах указывается, что под давлением правительств недружественных иностранных государств и международных организаций часть иностранных правообладателей, а также находящихся под их контролем российских юридических лиц, без какого-либо обоснования отозвали выданные лицензии на кинопроизведения, компьютерные программы, музыкальные коллекции, литературные и другие произведения, а также перестали лицензировать новые объекты авторских и смежных прав.

Автор законопроекта отмечает, что злоупотребление исключительным правом повлекло убытки для российского бизнеса и ущемляет, в том числе, интересы многих зарубежных авторов, которые лишились причитающихся им вознаграждений.

В документе предлагается ввести возможность использования принудительных лицензий в отношении объектов авторских и смежных прав. Механизм таких лицензий построен по аналогии с принудительной лицензией на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Отмечается, что возможность получения принудительной лицензии предусмотрена только в отношении правообладателей из недружественных стран или лиц, находящихся под их влиянием.

Существенным условием для получения принудительной лицензии будет то, что соответствующий объект авторских и смежных прав стал полностью недоступен на рынке и правообладатель отказал в предоставлении лицензии лицу, которое выразило желание использовать объект на рыночных условиях.