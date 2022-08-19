Москва, , 13:38 — REGNUM По меньшей мере одно-два свежих или запечённых яблока следует включать в ежедневный рацион. Сушёным яблоками можно заменить сладости, а вот на яблочные пироги налегать не стоит, рассказала 19 августа, в день празднования яблочного Спаса, главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Корзины с фруктами на Яблочный Спас Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

По её словам, яблоки можно есть любые, все они содержат полезные пищевые вещества. Размер яблока влияет на калорийность и количество простых сахаров. Каждый день рекомендуется включать в рацион не менее 200-250 грамм фруктов, это одно или два яблока.

«В яблоках содержатся витамины В1, В2, фолиевая кислота, каротиноиды, и конечно же витамин С. Каротиноиды (витамин А), витамин С, а также биофлавоноиды, которые содержатся преимущественно в кожуре яблок, обладают антиоксидантной активностью и защищают мембраны наших клеток от повреждения», — рассказала Стародубова РИА Новости.

В яблоках есть клетчатка, которая улучшает перистальтику кишечника, помогает поддерживать баланс микрофлоры, способствует нормализации липидного обмена, а также органические кислоты, которые стимулируют пищеварение.

Калорийность яблок в среднем 50 — 70 ккал на 100 грамм. В зелёных яблоках, как правило, больше органических кислот, а в красных — пектинов.

Сушеные яблоки и яблочные чипсы — хорошая замена кондитерским изделиям, их можно добавлять в блюда и напитки. А вот пироги с яблоками каждый день есть не следует, только «по праздникам». Людям с избыточной массой тела и ожирением рекомендуется ограничить их потребление, добавила диетолог.

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