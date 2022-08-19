Берлин, 19 августа, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В Германии ремесленники из округа Галле-Заалекрайс в федеральной земле Саксония-Анхальт обратились к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с просьбой одуматься и отменить санкции против России, пишет газета Die Welt со ссылкой на соответсвующее письмо.

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«Мы как мастера знаем из многих разговоров с нашими клиентами, что подавляющее их большинство не желает жертвовать ради Украины своим уровнем жизни, заработанным кровным трудом. Вы хотите быть тем канцлером, который довел Германию до разорения? Вы действительно хотите пожертвовать своей страной?» — цитирует газета выдержки из письма.

Промышленники подчеркнули, что падение уровня жизни даже для среднего класса в Германии приведет к резкому снижению покупательской способности, а после последует и разорение мастеров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета по вопросам энергетики и климата бундестага Клаус Эрнст заявил, что Германии следует начать с Россией переговоры о поставках газа. Это разумно в условиях высоких цен и негативного влияния санкций.

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