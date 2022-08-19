В ФРГ ремесленники потребовали от Шольца отменить антироссийские санкции
Берлин, 19 августа, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В Германии ремесленники из округа Галле-Заалекрайс в федеральной земле Саксония-Анхальт обратились к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с просьбой одуматься и отменить санкции против России, пишет газета Die Welt со ссылкой на соответсвующее письмо.
Промышленники подчеркнули, что падение уровня жизни даже для среднего класса в Германии приведет к резкому снижению покупательской способности, а после последует и разорение мастеров.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета по вопросам энергетики и климата бундестага Клаус Эрнст заявил, что Германии следует начать с Россией переговоры о поставках газа. Это разумно в условиях высоких цен и негативного влияния санкций.
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