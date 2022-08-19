Тбилиси, , 13:23 — REGNUM Премьер-министры Грузии и Армении Ираклий Гарибашвили и Никол Пашинян 19 августа приняли участие в открытии автомобильного «Моста дружбы». Трансляцию ведёт пресс-служба грузинского правительства.

Дружба Aidan Jones

Церемония началась в 14:00 по тбилисскому времени (13:00 мск). Гарибашвили и Пашинян вышли на сцену для торжественного слова.

Строительство четырёхполосного моста через реку Дебед, проходящей по границе Грузии и Армении, началось в июле 2021 года. Он вдовое шире старого моста. Это нужно для того, чтобы увеличить грузопоток между странами.

Напомним, единственный сухопутный маршрут между Арменией и Россией пролегает через грузинскую территорию.