Москва, 19 августа 2022, 13:22 — REGNUM Подкомиссия правительственной комиссии по иностранным инвестициям приняла решение, позволяющее начислять дивиденды за рубеж, следует из выписки протокола заседания, опубликованной Министерством финансов РФ.
Согласно документу, резиденты РФ смогут зачислять дивиденды и отчисления от прибыли российских компаний, а также хозяйственных товариществ и производственных кооперативов на счета в иностранных «дочках» уполномоченных банков. Такая возможность будет доступна в пределах лимитов, установленных Банком России. С 1 июля 2022 года размер суммы не должен превышать 1 млн долларов или эквивалентной суммы в другой валюте.