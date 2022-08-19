Москва, 19 августа, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Подкомиссия правительственной комиссии по иностранным инвестициям приняла решение, позволяющее начислять дивиденды за рубеж, следует из выписки протокола заседания, опубликованной Министерством финансов РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Согласно документу, резиденты РФ смогут зачислять дивиденды и отчисления от прибыли российских компаний, а также хозяйственных товариществ и производственных кооперативов на счета в иностранных «дочках» уполномоченных банков. Такая возможность будет доступна в пределах лимитов, установленных Банком России. С 1 июля 2022 года размер суммы не должен превышать 1 млн долларов или эквивалентной суммы в другой валюте.